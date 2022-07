x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa l’apertura di sportelli operativi per il contrasto alle fragilità.

E’ stato finanziato con un contributo ministeriale pari a 134.000 euro il progetto di intervento sociale (PrIns) presentato dai Comuni dell’ambito territoriale del saronnese (Saronno capofila, Origgio, Caronno, Uboldo, Gerenzano e Cislago) per il contrasto agli effetti Covid-19.



L’intervento viene realizzato in coprogettazione con diverse cooperative sociali (da Casa di Marta alla Coop. Rembrandt, dalla Coop. Intrecci alla Coop. Dandelion, dalla Coop. Ozanam alla Coop. Il Granello alla Coop. Sociale Meta) che si occuperanno di coaching e consulenza psicologica, di azioni socio assistenziali, di formazione e percorsi di inserimento lavorativo.



“La proposta finanziata – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Pagani – è quella dell’attivazione, presso Fondazione Casa di Marta, di un centro servizi di contrasto alla povertà (polo di aiuto), di facile accesso sul territorio per i cittadini in stato di bisogno. Il progetto si pone in un’ottica preventiva, per contrastare l’acuirsi di condizioni di disagio e il cronicizzarsi delle condizioni di fragilità e delle nuove povertà emerse in seguito all’emergenza Covid-19. Quello che stiamo sperimentando con questa collaborazione va nella direzione della creazione di una rete stabile di attori che operano in maniera complementare, valorizzando le specificità e le risorse di ciascuno”.

Nuovi servizi: sportello front office e di formazione lavorativa con accesso personalizzato, invio ai Servizi Sociali per presa in carico integrata, sportello amministrativo, legale e psicologico. Servizi da potenziare: dormitorio emergenza freddo, mensa, sportello lavoro (colf badanti, orientamento giovani e formazione al lavoro) ed Emporio della Solidarietà. Ulteriori servizi già esistenti (armadio solidale, servizi di tipo sanitario ambulatorio infermieristico/accompagnamento malati oncologici, servizio docce e lavanderia, centro antiviolenza, corsi di italiano e supporto allo studio con aule dedicate e biblioteca interna) lavoreranno in sinergia, creando valore aggiunto e completando l’offerta.

28072022