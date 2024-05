Città

SARONNO – C’è ancora occasione per preiscriversi alla Stramatteotti, la corsa che coinvolge il quartiere saronnese nella mattinata di domenica 26 maggio.

Per gli indecisi o coloro che semplicemente non hanno ancora trovato modo di iscriversi alla gara, l’ultima occasione per preiscriversi a prezzo scontato e prenotare il pranzo è per sabato 25 maggio dalle 16.30 alle 19, in via Torricelli fuori dalla Chiesa di San Giuseppe.

Domenica 26 maggio sarà comunque possibile iscriversi al costo standard di 5 euro per adulti e bambini, mentre al costo di 2 euro è possibile partecipare con il proprio amico a quattro zampe. Non mancherà il servizio ristorazione con caffè, brioches, pizze e focacce del bar “La buon gustaia”.

(foto archivio)