SARONNO – Nella giornata di domani, dalle 10 alle 13, ci sarà a Villaggio Sos in via Piave, una lezione di “Visible mending.”

L’iniziativa fa parte della rassegna “Mend it may”, e saranno presenti le operatrici di “Filodritto” per guidare il laboratorio, il quale è curato da CouLture Migrante, in collaborazione con la Bottega equosolidale Il Sandalo e il Repair Cafè, che incentra la sua attività su riparazione e riuso.

Uno degli slogan manifesto di questo “Mend it May” è “Il capo d’abbigliamento più sostenibile è quello che hai già”, una tematica importante per contrastare le logiche del fast fashion.

Questa proposta è stata raccolta dalla sartoria di CouLture Migrante che ha particolarmente a cuore l’argomento.

I materiali necessari saranno consegnati in loco dall’organizzazione, si richiede ad ogni partecipante un capo da rammendare.

