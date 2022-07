x x

SARONNO – Il meteo continua a “colpire” e stupire i saronnesi. Dopo la maxi grandinata di martedì oggi, venerdì 29 luglio, c’è stato un nuovo temporale serale accompagnato da forti raffiche di vento. L’epilogo è stato decisamente migliore dell’ultima bomba d’acqua visto che sopra la città degli amaretti è arrivato un arcobaleno visibile per diversi minuti su Saronno.

Tanti i saronnesi, tra cui i lettori de ilSaronno, che hanno immortalato l’arco colorato con foto e video. L’arcobaleno era ben visibile soprattutto sul parco Lura e dalla zona del vicino comasco.

Ecco alcuni scatti dei nostri lettori Felice, Lorenzo e Roberto.

