Calcio mercato, Butti all’Esperia Lomazzo

LOMAZZO – L’Esperia Lomazzo, nei promossa nel campionato di Promozione comunica che “Alessandro Butti farà parte della rosa per la stagione 2022-2023″.

Butti, esterno offensivo, proviene dalla Guanzatese dove ha contribuito in maniera importante al raggiungimento dei playoff. Per lui precedenti esperienze anche nell’Ardor Lazzate.

Dice il direttore sportivo dell’Esperia Lomazzo, Stefano D’Ulivo: “Alessandro ha dimostrato fin da subito tanto entusiasmo nell’affrontare questa nuova avventura. Riteniamo sia un ottimo innesto anche per le sue qualità umane che rispecchiano quelle del gruppo”.

Tra gli altri in vista della prossima stagione all’Esperia è arrivato l’esperto difensore Claudio Quitadamo dal Meda, e con trascorsi anche al Base 96, a Mariano Comense ed al Merate.

