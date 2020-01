Twirling Gerenzano, in tre al mondiale

GERENZANO – Domenica 12 gennaio a Calcinato (Brescia) le ragazze del twirling Gerenzano si sono fatte valere conquistando ben 17 podi e, addirittura, tre atlete su quattro hanno superato la selezione per il mondiale che si terrà in Olanda.

A dare annuncio dei trionfi è l’allenatrice Elena Bonzini che affida il proprio commento al popolare social network facebook: “Orgogliosa di voi!!! Continuate cosi 💪💪💪”.

A guadagnarsi un posto nel podio sono state per la categoria B: un bastone minor Vanessa Battaglia terzo posto, un bastone cadetti Sonia Delfino ed Elena Colombo rispettivamente prima e seconda; due bastoni minor secondo posto per Carlotta Landonio e due bastoni junior terzo posto per Beatrice Ceriani; per il duo minor secondo posto Battaglia – Ottini mentre per il duo junior secondo posto per la coppia Bianchi – Monti e terzo per Ceriani – Mafthoud; per la dance cadetti abbiamo il secondo posto di Elena Colombo e il terzo di Nora Mafthoud, per dance junior il secondo posto di Beatrice Carnelli; per x-strutting prima classificata dei cadetti è Sonia Delfino e per i senior il secondo posto di Nadia Mafthoud.

Per la categoria A abbiamo invece per un bastone junior il terzo posto di Carnelli Beatrice; per la dance il terzo posto di Viola Giuffrè (cadetti) e secondo posto di Annachiara Montuoro (junior); per l’x-strutting junior il terzo posto di Annachiara Montuoro.

15012020