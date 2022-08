x x

SARONNO – Svelati, questo pomeriggio, gli avversari del Fbc Saronno e delle altre squadre locali per la prossima stagione. Il comitato calcistico della Lombardia ha infatti reso nota, questo pomeriggio, la composizione dei gironi di Promozione. Nel gruppo A le squadre della zona. Molti derby per il Fbc Saronno, che si candida per il salto di categoria (assieme al Meda) dopo una campagna acquisti decisamente importante: c’è quello con l’Aurora Uboldese e quello con l’Universal Solaro, novità quello con la neo promossa Esperia Lomazzo. Novità nel girone l’Ispra, salito dalla Prima categoria.

Questa la composizione del girone A: Accademia Inveruno, Cas, Aurora Uboldese, Baranzatese, Base 96, Besnatese, Esperia Lomazzo, Saronno, Ispra, Lentatese, Mariano, Meda, Morazzone, Solese, Universal Solaro, Valle Olona.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: Fbc Saronno in azione di gioco nella scorsa stagione)

02082022