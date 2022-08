x x

SARONNO – Dopo i pensionamenti dei dirigenti scolastici di scuole primarie e scondarie, l’ufficio scolastico regionale ha nominato i dirigenti che occuperanno i posti vacanti. Tra gli istituti che vedranno il cambio di direzione, anche il liceo classico Legnani di Saronno e l’istituto comprensivo Manzoni di Uboldo.

A Saronno, Mario Parabiaghi, che dal 2015 ha diretto il liceo classico Legnani dopo una lunga esperienza come docente di liceo scientifico, verrà sostituito da Chiara Lanzani, già dirigente al liceo Cavalleri di Parabiago.

Alla guida dell’istituto comprensivo Manzoni di Uboldo, invece, sarà Antonia Lucini, che proseguirà il lavoro compiuto sino ad oggi da Stefania Bossi con l’esperienza acquisita nei comprensivi di Grandate, nel Comasco.

