ROVELLO PORRO – Le fiamme sono partite da uno dei cassoni posizionati alla piattaforma ecologica e la tempestiva segnalazione dei volontari dell’Ave di Rovello, che sono subito intervenuti con un estintore per contenere il fuoco, ha permesso di risolvere rapidamente l’emergenza.

Ieri pomeriggio intorno alle 17 si è verificato un incidente nella piazzola ecologica di Rovello Porro gestita dai volontari dell’associazione Ave Rovello. Proprio loro hanno dato l’allarme alla vista del fumo che proveniva da un cassone. Non solo sono intervenuti subito con l’estintore hanno chiamato la protezione civile di Rovello Porro che ha rapidamente domato le fiamme.

L’incendio ha così danneggiato solo il contenuto del cassone. Non si sono registrati ne feriti ne intossicati. Al momento non sono ancora state chiarite le cause dell’incendio.

