SARONNO – Ha deciso di scrivere a IlSaronno raccontando quanto accaduto ad un 70enne nella speranza che l’incidente possa essere l’occasione per un rapido intervento dell’Amministrazione comunale che, risolvendo il problema del marciapiede, possa evitare che simili episodi si verifichino in futuro ad altri pedoni.

Cosa è successo esattamente? Giovedì mattina intorno alle 7,30 un saronnese stava camminando lungo via Piave. Un tratto del marciapiede, nei pressi dell’intersezione con via Dante nella zona dell’ex pesa pubblica era invaso dalle radici così per evitare il rischio di cadere e inciampare il saronnese è sceso dal marciapiede per un piccolo tratto. Proprio lì è stato colpito da un Ford Fiesta.

L’uomo ha riportato diverse lesioni, contusioni ed escoriazioni e per raccontare la violenza dell’impatto basti dire che la polizia locale ha registrato danni al fanale e alla carrozzeria della vettura.

“E’ un episodio che racconta il degrado dei marciapiedi cittadini in alcuni punti e la necessità, per garantire la sicurezza dei pedoni di interventi di manutezione – conclude il saronnese nella sua nota a ilSaronno – Si tratta di interventi non più rinviabili per tutelare chi cammina sulle nostre strade”.

