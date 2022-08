x x

SARONNO – La polizia locale del comando di Saronno ha ritrovato e restituito al proprietario in meno di 24 ore un’auto rubata in corso Italia. Tutto è iniziato martedì 9 agosto quando il proprietario di una Fiat Evo si è accorto che il mezzo non era più in sosta dove l’aveva lasciato. Immediata la denuncia alla polizia locale cittadina. Dal comando di piazza Repubblica sono partite le indagini, coordinate dal vice commissario Stefano Di Maria, che ha ritrovato il veicolo, identificando anche chi ne era momentaneamente in possesso pur non essendo il proprietario.

L’uomo 47enne di nazionalità italiana dovrà rispondere di furto mentre la vettura è stata restituita al saronnese che ne è il legittimo proprietario. Questa operazione nasce da un controllo capillare del territorio messo in atto per fronteggiare i furti che normalmente aumentano nel periodo estivo. Gli agenti in questo periodo infatti sono impegnati in un controllo più’ attento delle abitazioni dei cittadini in molti casi assenti per le vacanze. Confermata anche la prevenzione in maniera ordinaria anche grazie all’ausilio della video sorveglianza.

