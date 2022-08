x x

MILANO – “Attraverso il bando in sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma, già emanato nel 2021 e rinnovato per il 2022, abbiamo stanziato 200.000 euro destinati a lavori di manutenzione ordinaria. Sono ben 25 le domande finanziate, presentate da diverse associazioni. Tra queste, l’Associazione Nazionale Alpini che, attraverso 13 sezioni, riceverà 105.000 euro”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, durante la visita della sezione milanese degli Alpini di via Rovani, per la cerimonia di presentazione dei lavori di riqualificazione.

“L’intervento – ha detto De Corato – finanziato lo scorso anno da Regione Lombardia attraverso il bando in sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma, consisteva nel restauro dei dipinti murali della sede, eseguiti nel 1953 dai pittori Rovello, Riosa e Marchi”.

“La mia visita alla sede degli Alpini di Milano – ha aggiunto – è stata anche un’occasione propizia per manifestare la mia totale solidarietà nei confronti delle truppe di montagna, di recente ingiustamente calunniate durante l’adunata di Rimini. Anche se è venuta a galla la verità, cioè la loro totale innocenza”.

“Quest’anno – ha proseguito – la sezione milanese delle ‘Penne Nere’ si è aggiudicata un nuovo finanziamento, destinato alla cura della memoria della figura del generale Perrucchetti, fondatore del corpo degli Alpini. Questa associazione, con oltre 330.000 iscritti rappresenta una memoria imperitura dell’impegno sociale e dello spirito di sacrificio nella società civile italiana”.

“Sempre presente, tra l’altro – ha concluso l’assessore De Corato – in tutte le emergenze nazionali e nel sostegno quotidiano della vita delle nostre comunità”.

L’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SEZIONI FINANZIATE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, LE SEZIONI – Milano, Brescia, Como, Salò, Monza, Colico, Pisogne, Carvico, Albino, Sarezzo, Lumezzane, Vobarno, Sirmione.

ALTRE ASSOCIAZIONI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia Vigevano, Associazione Nazionale del Fante di Brescia, Associazione Nazionale Polizia di Stato Brescia, Associazione di volontariato Vittime del Dovere, Associazione Arma Aeronautica sezioni di Gallarate, Lumezzane, Treviglio e Roverbella, Associazione Nazionale Autieri d’Italia sezione Milano, Associazione Nazionale Bersaglieri sezioni di Lonate e Bedizzole.

13082022