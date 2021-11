[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LOMAZZO – “Ottima iniziativa quella dei dipendenti di Schneider Electric, che si sono impegnati in una attività di volontariato aziendale per effettuare piccole riparazioni e sistemazioni al Centro biodiversità di Lomazzo”. A riferire dell’intervento, che è stato eseguito nei giorni scorsi, è l’Amministrazione comunale lomazzese.

La casetta del centro biodiversità, di proprietà del Comune di Lomazzo e affidata al Parco Lura per le attività di promozione dell’ambiente, aveva bisogno di piccoli interventi: dalla riparazione di alcune assi, alla pulizia della vasca degli anfibi, alla verniciatura delle staccionate. Grazie per questa bella iniziativa che valorizza uno spazio della comunità, utilizzato per l’educazione ambientale e per la promozione della sensibilità verso la natura.

(foto collage: i dipendenti della azienda Schneider Electric al lavoro sulla staccionata ed impegnati negli altri interventi nell’area della casetta del centro per la biodiversità che si trova nel Parco Lura sul territorio comunale di Lomazzo)

18112021