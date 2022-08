x x

ORIGGIO / TURATE – Ieri a Origgio alle 2.50 una automobile è uscita di strada, in via Fontanaccia: all’ospedale di Saronno è stato medicato di lievi escoriazioni un uomo di 44 anni, trasportato al nosocomio da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Sul luogo del sinistro per chiarire la dinamica una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Turate ieri alle 13.40 scontro fra due automobili, in via Cavour: ad avere bisogno di assistenza medica sono state quattro persone ovvero una ragazza di 30 anni, un giovane di 15 anni, un ragazzo di 19 ed uno di 33 anni. Nessuno è apparso in serie condizioni. Sul posto l’intervento dei carabinieri, vigili del fuoco, dell’ambulanza della Croce rossa e della Croce azzurra.

