SARONNO – E’ una tradizione saronnese che ormai si è persa ma che qualcuno ha voluto ricordare con un post sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”

Il riferimento va alla festa di San Rocco che ricorre proprio il 16 agosto. C’era una processione dalla Prepositurale e un omaggio per quel quartiere San Rocco appunto, distrutto dall’incendio nel 1927.

Ecco come viene raccontata sul sito internet comunale dove non manca l’auspicio che, la festa scomparsa sul finire degli anni Quaranta venga, prima o poi, riscoperta e valorizzarizzata da qualche saronnese.

Il 16 agosto, giorno di San Rocco (subito dopo ferragosto), dalla chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, si snodava una breve processione a cui partecipavano molti fedeli e la banda cittadina, che trovava la sua conclusione, proprio dinanzi alla statua del Santo, nel cortile più grande del rione (oggi via Mazzini), con una benedizione solenne.

Il rione prendeva appunto il nome di S. Rocco, andato distrutto con lo spaventoso incendio del 30 agosto 1927, cent’anni esatti dopo quello di S. Cristoforo. Era quella in sostanza la festa di S. Rocco, che si è persa nel tempo dal novero delle tradizioni saronnesi sul finire degli anni “Quaranta”.

Difatti, nonostante l’incendio del ’27, la festa si è sempre svolta regolarmente anche nel dopoguerra e trovava il suo punto d’incontro per i fedeli al civico 31 di via Mazzini dove si trovava custodita in una nicchia, la statua di S.Rocco. Ci si auspica che, per iniziativa di qualche solerte saronnese, questa antica festa saronnese possa essere ripresa nel calendario delle manifestazioni.

(foto archivio)

