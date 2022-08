x x

CARONNO PERTUSELLA – “Se qualcuno volesse chiudere la faccenda e si prendesse la responsabilità di quanto accaduto per risarcire il danno, eviterei di denunciare tutti i ragazzini colpevoli”. E’ l’appello arrivano nelle ultime ore sulla pagina Facebook “Sei di Caronno Pertusella se” dove una commerciante ha spiegato quanto accaduto durante uno degli ultimi temporali che ha interessato Caronno. “Alcuni ragazzini in bicicletta hanno aperto sotto il temporale i miei ombrelloni, arrecando danni irreparabili!”. La titolare spiega poi sollecitata dai concittadini di aver chiuso gli ombrelloni, proprio per evitare danni prima di andare in vacanza, ma di averli trovati danneggiati e aperti dopo il temporale.

A svelare l’accaduto le immagini della videosorveglianza di cui è dotato il locale. Da qui la richiesta della titolare, prima di sporgere denuncia a carico di ragazzi con le forze dell’ordine di vedersi risarcito il danno.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn