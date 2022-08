x x

CISLAGO – “In molti localmente conoscono e sanno che dalla sua nascita ho sempre fatto parte del Partito Democratico. Ho avuto modo negli anni di essere partecipe delle scelte e dell’impegno politico locale e provinciale. La politica e la militanza per me è sempre stata una passione concretizzatasi nell’impegno civico locale.”.

Sono le parole di Debora Pacchioni consigliere comunale di Cislago candidata per la prossima tornata elettorale nelle liste del Pd del proporzionale alla Camera.

“Ho potuto fare esperienza partendo dal ruolo di semplice consigliere comunale prima, poi assessore ai servizi sociali e pari opportunità, infine capogruppo di minoranza ed ho anche maturato dal 2018 al 2021 un’esperienza in consiglio provinciale”.

Una candidatura la sua nata dalla voglia di dare voce al territorio: “Ho accettato la proposta di candidarmi per rappresentare il nostro territorio a livello nazionale interpretandone le istanze ed anche per dare una possibilità di cambiamento vero al Paese. Sono certa che avrò al mio fianco persone che mi staranno vicine e mi aiuteranno perché io possa fare il meglio”

Pacchioni pone l’accento fin da subito sulle pari opportunità: “La mia candidatura nasce dalle donne e per le donne e per gli uomini per le bambine e i bambini, sicura che quando le istanze di genere e le pari opportunità saranno veramente messe in pratica si avranno notevoli miglioramenti alla Ssocietà intera. Un paese dove tutti possono stare meglio e non sentirsi esclusi o svantaggiati è un Paese che cresce e che guarda al futuro con rispetto e fiducia. L’esperienza maturata negli anni e l’entusiasmo non mi mancano, con il supporto di tutte e di tutti potremo fare bene”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn