SARONNO – Riceviamoe pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al cantiiere in arrivo al Prealpi.

Da martedì 23 agosto e sino ad ottobre il quartiere Prealpi sarà interessato dai lavori di posa di una nuova condotta fognaria che andrà a sostituire un impianto realizzato pochi mesi fa ma che la Società 2i Rete Gas, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel comune di Saronno, ha giudicato non conforme allo standard di qualità.

La condotta è quella lungo via Toti, nel tratto compreso tra via Prealpi e via Pasubio, dove verrà rimossa la condotta attuale per far posto ad un nuovo impianto.Nessuna interruzione alla circolazione stradale sarà necessaria, anche se il traffico potrebbe essere rallentato.

Qui sotto riportiamo la nota del gestore del servizio e responsabile dei lavori:“La Società 2i Rete Gas si scusa sin d’ora per il disagio che verrà arrecato ai cittadini, agli utenti della strada e all’Amministrazione comunale, garantisce la massima attenzione alla sicurezza e alla qualità nell’esecuzione delle opere e assicura che il servizio di fornitura di gas alle utenze delle vie interessate dai lavori non vedrà alcuna interruzione”.

