GERENZANO – Dal 5 settembre, il gestore dell’istituto comprensivo cittadino sarà la ditta Euroristorazione srl.

Questo cambiamento ha portato all’introduzione di una nuova piattaforma per la gestione del servizio; tra le novità, essa faciliterà la segnalazione delle presenze, delle diete particolari e dei pagamenti. I genitori interessati al servizio mensa, saranno chiamati a provvedere alla registrazione dei figli alla piattaforma, accedendo al link https://gerenzano.ecivis.it/, entro e non oltre il 4 settembre; per ulteriori informazioni, è possibile visitare anche il sito comunale.

Sarà l’1 settembre alle 17 l’incontro online tra i genitori ed Euroristorazione, durante il quale verranno spiegate le funzionalità della piattaforma e le novità riguardanti la gestione delle assenze e delle comunicazioni.

E’ anche previsto un aumento delle tariffe, ma non le famiglie in difficoltà, di cui ha parlato ieri l’assessore ai Servizi sociali Dario Borghi

