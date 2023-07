x x

GERENZANO – Lo aveva annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Pini, dopo i tanti disagi per i contntinui allagamenti, procedono a buon ritmo i lavori per il rifacimento dell’impianto fognario delle vie Moneta e Per Rovello, nella zona oltre-stazione.

Nonostante la buona notizia però, per consentire la buona riuscita dei lavori, non sono mancati alcune defezioni per la viabilità locale, fino al 28 luglio infatti sarà chiusa al traffico via Per Rovello, trail “Saponificio rondinella” ed il civico 80.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione