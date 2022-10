x x

GERENZANO – Sono iniziati lo scorso lunedì gli interventi di asfaltatura, previsti nel bilancio previsionale nelle seguenti vie: via per Uboldo, Santa Caterina, Solferino, Marzabotto, di Vittorio, Fagnanella e Firenze.

Questi lavori nascono da interventi a opera di aziende del territorio che negli scorsi mesi hanno effettuato lavori per l’installazione della fibra ottica o di manutenzione per la rete del gas, le quali hanno quindi dovuto intervenire sul manto stradale, l’amministrazione comunale ha quindi richiesto l’intervento di ripristino dell’asfalto, o in alcuni casi anche dell’intera riasfaltatura della via.

Secondo l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Pini, tra i lavori presenti, alcune asfaltature sono legate agli oneri di urbanizzazioni che i privati devono al Comune in cambio del permesso a costruire.

Tra le tante novità proposte dall’assessorato ai lavori pubblici, vi è l’alienazione di 15 parcheggi al piano interrato di via Quarto dei Mille, questi parcheggi sono stati alienati tramite asta pubblica a causa della posizione particolare non utile al Comune, così facendo il Comune potrà, tramite la vendita di questi appezzamenti, contare su risorse economiche in più.

