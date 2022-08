x x

SARONNO – Sono molti i saronnesi che questa sera hanno notato, guardando in sù, una scia di luci in fila. In molti hanno risconosciuto i Starlink i satelliti di Elon Mask. Effettivamente è previsto un loro passaggio sulla provincia di Varese da oggi sabato alle 22 alle 12 di domenica 21 agosto.

Come spiega il sito Starwalk “la Starlink è un’enorme costellazione satellitare che mira a fornire servizi Internet ad alta velocità (Internet via satellite) anche alle aree più remote della Terra. Il programma è stato sviluppato e realizzato dalla società SpaceX di Elon Musk a partire dal 2015.

I satelliti vengono lanciati in orbita in gruppi. Ad oggi, nello spazio sono stati dispiegati 13 gruppi e ora stanno orbitando attorno alla Terra 775 satelliti a energia solare. Alla fine, SpaceX prevede di costruire una massiccia costellazione costituita da 12.000 satelliti, con una possibile estensione successiva del numero a 42.000″.

