Battute in finale le olandesi Sparks Haarlem

VILADECANS – Storico traguardo per l’Inox Team Saronno, che si prende il suo primo trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe 2022. Stasera dalle 20.30 la finalissima del torneo sul diamante di Viladecans in Spagna: le saronnesi hanno chiuso imbattute, per la seconda volta in due giorni sconfiggendo l’unica vera contendente, le Sparks di Haarlem (Olanda).

La cronaca – Un punto per parte nella prima ripresa, in vantaggio Haarlem subito raggiunto nella parte bassa dell’inning con Fabrizia Marrone che sfiora il fuoricampo e fa un triplo. Sparks avanti con un punto realizzato, a basi piene, al quarto inning. Alla sesta ripresa cambia tutto: i doppi di Alessandra Rotondo, Caytlin Nolan e Noa Armirotto fanno decollare il Saronno che si porta sul 3-2 e poi il risultato non cambia più. E poi esplode la gioia di giocatori, dei tecnici ad iniziare dalla manager Giovanna Palermi e dai coach Eduardo Arocha Brea e Pedro Gonzales; e del presidente Massimo Rotondo con tutto il suo staff.

Bronzo a Bonn

Il terzo posto del torneo è andato con pieno merito alla migliore delle outsider, Capitals Bonn: nella finalina le tedesche hanno superato 4-0, siglati tutti al primo inning (con fuoricampo di Lee Lankhorst), le ceche delle Arrows Ostrava.

Per definire le posizioni dal quinto posto in su, si è tenuto ieri mattina e pomeriggio il Round robin 2: Viladecans-Witches Linz 6-3, Eagles Anversa-Viladecans 3-14, Eagles Anversa-Witches Linz 7-6. Classifica: Viladecans 1000, Eagles Anversa 500, Witches Linz 0.

(foto: alcune fasi del match ed il pubblico presente alla finalissima)

20082022