VILADECANS – La festa sabato notte allo stadio olimpico di Viladecans in Spagna è andata avanti sino a tardi, vincitrici (e vinte) tutti insieme per celebrare la conclusione di una bella settimana di softball, per la Coppa delle Coppe 2022 finita nelle mani dell’Inox Team Saronno, che ha vinto tutte le partite compresa la finalissima con le Sparks di Haarlem in Olanda (3-2). “E’ stata una bellissima marcia, si è visto del grande softball e questo successo vale ancora di più perchè lo abbiamo ottenuto contro una squadra di altissimo livello come quella delle Sparks” il commento del tecnico saronnese Eduardo Arocha Brea.

Risultati. Finale 1′ e 2′ posto Inox Team Saronno-Sparks Haarlem 3-2, finale 3′ e 4′ posto Capitals Bonn-Arrows Ostrava 4-0.

Nelle Coppe europee del softball, tenutesi tutte in contemporanea in questi giorni, Saronno è stata l’unica italiana a vincere. A Bollate in Premiere cup la finale si è conclusa 4-3 per l’Olympia Haarlem (Olanda) sul Forlì; mentre in European women’s cup le Avigliana Rebels hanno ceduto 10-0 alle belghe Stabroek Chicaboo’s.

(foto: alcuni momenti delle premiazioni alla fine del torneo della Coppa delle Coppe a Viladecans in Spagna, sabato notte)

21082022