SARONNO – Non è la prima volta che il faggio, una delle piante più iconiche di Saronno, diventa protagonista di un appello sui social ma questa volta sembra essere arrivati davvero all’ultima chiamata.

Il riferimento va al bellissimo albero posizionato nell’aiuola tonda davanti a Palazzo Insubria che domina anche nella visuale della vicina piazza Santuario. Ora il faggio è visibilmente secco: le foglie sono diventate marroni come se fosse autunno inoltrato. Probabilmente tra le cause ha contribuito la siccità con cui l’intera città sta facendo i conti.

Una situazione decisamente evidente che è stata denunciata da diversi saronnesi nelle ultime settimane. Ad accendere il dibattito sui social è stato però l’appello lanciato da Valentino Ripamonti saronnese noto per il suo impegno per la città con l’associazione nazionale carabinieri.

Il saronnese rivolge il suo appello “all’Amministrazione e al sindaco di Saronno”: “Domenica uscendo dalla Messa al Santuario di Saronno mi sono soffermato a guardare quello che è rimasto di quella bella pianta che c’è sul piazzale del Santuario quasi secca piena di sterpaglie infestata dall’edera”. Ripamonti chiede “se non sia possibile occuparsi dell’albero e magari salvarlo”.

