Saronno, venerdì il funerale di Jeff Longoni

SARONNO – Sono stati fissati domani, venerdì 26 agosto, i funerali di Giuseppe Jeff Longoni, 83enne saronnese. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio in città, dove era notissimo; era stato anche consigliere comunale. Le esequie sono previste dunque venerdì, alle 16 nella chiesa prepositurale di San Pietro e paolo in piazza Libertà, precedute dal rosario che si terrà a partire dalle 15.45.

A ricordare Longoni, ieri, era stato anche il sindaco emerito Pierluigi Gilli.

Sempre attivo nella vita politica (con la Lega) e sociale saronnese, residente nel centro storico, Jeff Longoni era stato tra l’altro fondatore della Ottica Longoni.

