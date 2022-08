x x

SARONNO – Grande cordoglio a Saronno per la scomparsa di Jeff Longoni, volto noto della politica e della società civile saronnese.

La notizia della sua scomparsa è arrivata questa mattina in città. Longoni era in vacanza ed è stato vittima di un improvviso malore. Era molto conosciuto per il suo impegno con la Lega tanto da essere stato consigliere comunale durante tutte le amministrazioni dell’ex sindaco Pierluigi Gilli. Era anche titolare della nota ottica Longoni. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati ad oggi alla famiglia.

(foto: Jeff Longoni)

23082022