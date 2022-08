x x

SARONNO – In una nota ufficiale il Comune di Caronno Pertusella è intervenuto sulla vicenda degli odori molesti percepiti anche in questi giorni nella zona periferica ed a Saronno, e che molto hanno allarmato i cittadini e che ha portato ai sopralluoghi dei tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente.

Faceva le consegne per una nota catena di consegne in sella al motorino peccato che non avesse mai conseguito la necessaria patente. Come superava i controlli? Semplice, esibiva la patente del fratello.

Grande cordoglio a Saronno per la scomparsa di Jeff Longoni, volto noto della politica e della società civile saronnese.

Non è la prima volta che il faggio, una delle piante più iconiche di Saronno, diventa protagonista di un appello sui social ma questa volta sembra essere arrivati davvero all’ultima chiamata. Il riferimento va al bellissimo albero posizionato nell’aiuola tonda davanti a Palazzo Insubria che domina anche nella visuale della vicina piazza Santuario. Ora il faggio è visibilmente secco.

(foto archivio: anche la polizia locale è stata in questo giorni impegnata a indagare sulla puzza misteriosa percepita da tanti cittadini)

