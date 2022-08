x x

SARONNO – Si terranno a Saronno nella chiesa di San Francesco domani sabato 27 agosto alle 11,15 i funerali di Fabio Fantoni coach della squadra di nuoto di Busto Arsizio che si è spento mercoledì.

Si è spento all’età di 57 anni. L’annuncio è arrivato dalla Busto Pallanuoto:”Tutta la dirigenza, lo staff, gli atleti e le loro famiglie si uniscono al dolore dei familiari del tecnico del settore nuoto Fabio Fantoni che ci ha lasciati oggi. Fabio da anni seguiva con grande passione e dedizione ogni suo atleta. Perdiamo un allenatore ed un grande amico che ha dedicato una vita intera ad insegnare con impegno e grande professionalità uno sport che amava profondamente“.

