CERIANO LAGHETTO – Inseguimento all’alba alle porte del Saronnese, con schianto finale: è iniziato tutto qualche minuti prima delle 5 quando una Opel Meriva non ha rispettato l’alt dei carabinieri, cercando di dileguarsi, fra Ceriano Laghetto via Fornaci, era stata intercettata in periferia, ed il centro di Cogliate: tallonata dalle gazzelle dei tutori dell’ordine l’auto ha terminato la sua corsa – erano le 5.15 – contro il muretto della recinzione di una casa, fra via Trieste e via Marconi a Cogliate.

Il conducente del veicolo, a quanto pare rimasto prossechè illeso, è stato preso in consegna da parte dei carabinieri, per accertamenti: la sua posizione è al vaglio, da chiarire anche il motivo della precipitosa fuga.

(foto archivio)

26082022