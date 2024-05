Città

SARONNO / PASSO DEL BROCON – Anche una quindicina di saronnesi hanno applaudito i corridori del Giro d’Italia: la tappa di oggi vinta dal tedesco Georg Steinhauser è arrivata infatti al Passo del Brocon in Trentino, passando proprio davanti alla Casa Saronnese, situata a pochissima distanza dall’arrivo. Per una quindicina di saronnesi una occasione imperdibile, unendo l’utile al dilettevole. Ovvero, compiere alcune sistemazioni e manutenzione dello stabile – da tanti anni utilizzato dagli oratori di Saronno, e frutto di una donazione – ed al contempo assistere allo spettacolo del Giro d’Italia di ciclismo.

La Casa Saronnese è stata anche immortalata da un fotogramma aereo, da parte dell’elicottero del Giro, quasi immersa in una nuvole, al momento del passaggio dei corridori, ed in diretta mondiale. Ed all’arrivo non è mancato anche qualche selfie con i personaggi famosi del ciclismo mondiale, come con lo spagnolo Alberto Contador, che presenta le varie tappe su Eurosport.

22052024