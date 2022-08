x x

TRADATE – “Questione cinghiali. Nei mesi scorsi mi ero confrontati con alcuni agricoltori, sulla questione. Ma sino ai giorni scorsi non sapevo di cosa fossero davvero capaci questi animali…” Così l’assessore comunale all’Ambiente di Tradate, Vito Pipolo, dopo il doppio raid dei cinghiali avvenuto ad Abbiate Guazzote durante questo mese di agosto.

“Il prato antistante la chiesetta delle Madonne delle Vigne è stato devastato, sembra che con un trattore è stato arato. Stessa cosa, ma più “leggera”, nel vicino vigneto. Ho interloquito con i rappresentanti del Parco Pineta, a cui va il ringraziamento per l’abnegazione con cui affrontano questo abnorme problema: mi è stato confermato che quest’anno e cioè, dal primo gennaio, ne sono stati “prelevati” 350. Un numero significativo per l’estensione del parco: spero che regione Lombardia, o chi per essa, affronti questo problema a piene mani, visto che è ormai è tragicamente quotidiano. Sia per la sicurezza delle persone, che per i danni economica che provocano”.

(foto: una delle immagini diffuse dall’assessore Vito Pipolo sui social, che testimonia i danni causati dai cinghali)

28082022