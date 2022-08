x x

Saronno in campo oggi a Sesto Fiorentino

PARMA – Ad una settimana dalla fine della stagione regolare Poderi dal Nespoli Forlì e Rheavendors Caronno sono appaiate in testa al girone B. Pareggio nel derby veneto tra Bussolengo 2.0 e Metalco Thunders Castelfranco.

La partita della Rheavendors Caronno

In gara 1 il Taurus Donati Gomme Old Parma sorprende la Rheavendors Caronno con un quinto inning da quattro punti per ribaltare l’iniziale vantaggio lombardo e conquistare la sfida per 4-1. Il match riservato alle lanciatrici italiane si rivela un pitching duel di qualità tra Alice Ghillani e Bianca Messina Garibaldi, con il tabellino che resta inviolato sino a quando la squadra guidata da Argenis Blanco non trova un inning da tre singoli, tra cui l’RBI di Marocchino. Ghillani non si scompone e riprende a macinare out, mentre l’attacco trova il momento migliore per colpire Sara Riboldi, entrata a rilevare Messina Garibaldi: Blesa e De Luca battono valido con i corridori in base e, complice anche una poco precisa difesa avversaria, Parma mette la freccia segnando quattro punti, vantaggio che manterranno fino al termine.

La risposta rabbiosa di Caronno, utile per mantenere il primo posto in coabitazione con Forlì (ma con il vantaggio negli scontri diretti), arriva in gara 2 con la netta imposizione per 12-0 in 4 riprese. La formazione lombarda attacca fin da subito i lanci della partente avversaria Lucrezia Moretti con i tripli di Cecchetti e Alicart, per poi dilagare nelle riprese successive, grazie ad un nuovo triplo di Cecchetti, il singolo di Rossini e caricando spesso le basi per costruire punti, una situazione che Parma non ferma nonostante i cambi in pedana. Forte di un run support molto solido Yilian Tornes (foto) lancia 7 K subendo una sola valida che valgono il suo dodicesimo successo stagionale.

Risultati – Sabato 27 agosto

Bussolengo 2.0 – Metalco Thunders Castelfranco 8-1 (6°); 3-4 (8°)

Poderi dal Nespoli Forlì – Banco di Sardegna Nuoro 12-2 (4°); 12-0 (4°)

Taurus Donati Gomme Old Parma – Rheavendors Caronno 4-1; 0-12 (4°)

Programma domenica 28 agosto

Head Reborn Sestese – Inox Team Saronno (ore 13:30; 30’ dopo la fine di gara 1)

Classifiche. Girone A – Mkf Bollate (18 vittorie – 8 sconfitte, .692); Inox Team Saronno (17-7, .709); Mia Office Blue Girls Pianoro (17-11, .607); Bertazzoni Collecchio (15-11, .577); Head Reborn Sestese (8-16, .333).

Girone B – Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (19-9, .679); Metalco Thunders Castelfranco (13-15, .464); Taurus Donati Gomme Old Parma (11-17, .393); Banco di Sardegna Nuoro (7-21, .250); Bussolengo 2.0 (4-24, .143).

