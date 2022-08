x x

SARONNO – Stamattina, domenica 28 agosto, iscritti e simpatizzanti di Azione e Italia Viva, volontari e giovani hanno organizzato un gazebo in corso Italia per distribuire il programma elettorale e confrontarsi con i cittadini in merito alla proposta di Italia Sul Serio, lista unica che unisce i 2 partiti. Il progetto politico, che si ispira all’azione del governo Draghi, intende offrire una proposta politica alternativa ai 2 poli, schiacciati su alleanze populiste, avendo sempre un approccio pragmatico e liberale. Il programma è facilmente consultabile online e i referenti dei due partiti sono a disposizione per incontrare i cittadini e rispondere a eventuali domande. Nel corso della mattinata sono passati i candidati Maria Chiara Gadda, Carlo Alberto Coletto, Angelo Leva e Gigi Farioli.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn