x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sul tema del cattivo odore a Saronno.

Si è tenuta alla fine della scorsa settimana l’ultima riunione con i tecnici di Arpa per la verifica degli odori molesti riscontrati nell’ultimo periodo nella zona tra Saronno e Caronno Pertusella.

Non si tratta di una novità, purtroppo, perché nell’area tra via Grieg, via Archimede e la via

Pitagora (a Caronno) vengono ciclicamente segnalati odori forti provenienti dalla ditta collocata in questo spazio: su espressa richiesta del Comune di Saronno, Arpa Lombardia ha eseguito alcuni sopralluoghi di controllo nei mesi di luglio e agosto, sia in periodo diurno che notturno, al termine dei quali sono state avviate analisi e richiesta documentazione tecnica di approfondimento, al fine di acclarare la causa delle emissioni moleste.

Numerose sono le segnalazioni arrivate dopo Ferragosto a Saronno e a Caronno ed entrambe le Amministrazioni hanno effettuato proprie verifiche così da confrontarsi tra Enti e con l’azienda interessata – che si è dimostrata molto collaborativa – per individuare le azioni correttive che l’azienda stessa dovrà porre in atto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn