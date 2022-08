x x

SARONNO / GERENZANO – Oggi pomeriggio in viale Europa alla periferia di Saronno scontro auto-moto: è successo alle 17.45 ed il motociclista, di 45 anni, ha avuto bisogno di soccorsi. Sul posto, coi carabinieri della Compagnia cittadina, una ambulanza del Sos Uboldo: il ferito, che ha riportato lesioni e contusioni varie, non è comunque apparso in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato nel tratto fra la rotonda all’incrocio con via Padre Giuliani e quella dove c’è lo svincolo autostradale di Origgio-Uboldo.

A Gerenzano oggi alle 16.50 è stato investito un pedone: è accaduto in via Torino, sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa saronnese che ha soccorso una donna di 61 anni, trasferita all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi lesioni.

