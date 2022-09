x x

UBOLDO / CESATE – Oggi a Uboldo scontro auto-moto lungo la statale 527, in quel tratto via Iv novembre: erano le 10.40, il sinistro si è verificato non lontano dalla intersezione con via Spinella ed è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo. A restare ferito il motociclista, di 25 anni, che è stato medicato direttamente sul posto.

Oggi alle 10.50 in via Italia a Cesate per una caduta della bicicletta è stata soccorsa una donna di 42 anni: sul posto l’ambulanza della Croce rossa che l’ha trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese perchè fosse sottoposta alle cure del caso, per lievi contusioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

02092022