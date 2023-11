Sporcaccioni nel mirino della videosorveglianza

CESATE – Le Gev, guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sono state impegnate questa settimana in un intervento di pulizia straordinaria nell’area boschiva nei pressi della via XII Strada a Cesate. L’intervento è stato organizzato in collaborazione con le polizie locali del territorio.

Sono stati recuperati diversi rifiuti abbandonati, di varie dimensioni e di varia tipologia. Grazie a specifici fondi di Regione Lombardia il Parco ha attivato sul territorio un sistema di videosorveglianza con fototrappole di ultima generazione anche per contrastare l’abbandono di rifiuti nelle aree boschive.

(foto: un momento dell’intervento di pulizia a Cesate, a cura delle Gev, le guardie ecologiche del Parco delle Groane)

10112023