x x

SARONNO – Grande allarme domenica sera per quanto accaduto in via Tommaseo alle porte del centro storico di Saronno. Qui una 70enne è stata scippata della collana che indossava. Erano da poco passate le 19 la donna stava camminando per strada quando le si sono avvicinati due ragazzi stranieri su una bicicletta.

In una frazione di secondo le hanno strappato la collana dal collo. La donna è riuscita a mantenere l’equilibrio mentre i due, approfittando del suo smarrimento, si sono dati alla fuga pedalando a perdifiato verso la stazione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della saronnese. Sono state avviate le indagini che partiranno dal recupero delle immagini della videosorveglianza che potrebbero svelare molto sui due scippatori.

La donna, provata per l’accaduto, è stata accompagnata al pronto soccorso dove le sono state escoriazioni al collo per la violenza con cui le è stata strappata la collana.

Scippi di questo tipo si sono registrati in diverse occasioni in città negli ultimi mesi dalla zona di via Ramazzotti al centro storico per la precisione in via Cavour.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn