SARONNO – E’ il secondo episodio in poco più di una settimana in via Cavour. Un’anziana viene rapinata strappandole la collana che porta al collo.

L’ultimo episodio ieri quando intorno alle 17 una 64enne è entrata in un cortile della centrale arteria nel cuore della ztl. Un ragazzo le si è avvicinato da dietro e le ha strappato la collana che aveva al collo. Il malvivente si è messo a correre a perdifiato mentre l’anziana veniva soccorso da alcuni passanti. Scossa e spaventata non ha però dovuto ricorrere alle cure mediche. Sono stati avvisati i carabinieri della stazione cittadina. I militari hanno avviato le indagini visionando le immagini della videosorveglianza nella speranza che forniscano elementi utili per identificare l’autore del colpo.

Settimana scorsa era stato Paolo Bocedi a rendere noto il colpo con cui era stata rapinata, sempre di una collana d’oro sempre con la tecnica dello strappo, un’anziana in via Cavour.

