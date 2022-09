x x

SARONNO – Entra nel vivo, con un evento che ha coinvolto tutti i fedeli della Comunità pastorale, Terra Mater il festival per il futuro del pianeta, nato dall’impegno sinergico della cittadinanza attiva di Saronno. Oggi domenica 4 settembre in tutte le parrocchie cittadine si è tenuta una messa dedicata al rispetto ed alla cura della Terra.

Alle 10 in Prepositurale, alle 10:30 in San Giuseppe e in Regina Pacis, alle 11 in Sacra Famiglia e San Giovanni Battista alle 11:30 al Santuario Beata Vergine dei Miracoli i saronnesi hanno accolto l’invito del Tempo del Creato di quest’anno “Ascolta la voce del creato”. Tanti i gesti e gli spunti arrivate della diverse parrocchie come la cassetta di prodotti ortofrutticoli donati ad ogni parrocchia dai gruppi di acquisto solidale cittadini.

E’ seguito alle 12:30, all’oratorio di via Legnani, il pranzo condiviso pensato come un momento di festa “per conoscersi meglio, scambiare idee e opinioni, condividere preoccupazioni o proposte: un piacere per il palato, ma anche un ristoro per fisico e mente”. Gli iscritti avrebbero dovuto essere una cinquantina ma nel pieno spirito comunitario alla fine si sono ritrovati insieme una settantina di persone tra cui il prevosto monsignor Claudio Galimberti, il suo predecessore don Armando Cattaneo e Fratel Ruggero della comunità Laudato si di Bovisio Masciago.

Davvero colorato, gustoso e variegato il menù che ha visto condividere lasagne, insalata di riso e di pasta, tortini di verdure, torte salate e per finire dolcetti e frutta dei Gas cittadini.

