x x

SOLARO – Succede tutto in un minuto fra Universal Solaro e Besnatese, con un gol per parte a metà del secondo tempo.

Nel primo tempo l’episodio più rilevante è quello del 15′, ovvero l’espulsione del portiere ospite Ferragina che lascia in dieci la Besnatese. Il botto e risposta fra le due squadre a metà secondo tempo al 17′ avanti i solaresi con Magri, ed un minuto dopo l’immediato pareggio della Besnatese, gol di Asprella.

Universal Solaro-Besnatese 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Baglio, Greco, Parisi, Romanò, Franco, D’Elia, Giglio, D’Urso, Fabozzi. A disposizione Cuzzolin, Acciauoli, Esopi, Scotti, Rotiroti, De Carlo, Favale, Farioli, Magro. All. Broccanello.

BESNATESE: Ferragina, Asprella, Brivio, Comani L. Sala, Comani F., Cesaro, Parachini, Zoppi, Manuzzato, Petruzzellis. A disposizione Medeghini, Maestranzi, Scanu, Piatto, Gandolfo, Delodovici, Bonfante, Cardani, Mastrogiacomi. All. Rasini.

Arbitro: Bozzoni di Cinisello Balsamo.

Marcatori: 17′ st Magri (U), 18′ st Asprella (B).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

04092022