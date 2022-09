x x

SARONNO – Sempre attento e tempestivo è stato il Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno ad immortalare il passaggio, stamattina lunedì 5 settembre per nuovo treno Caravaggio alla stazione Trenord di piazza Cadorna.

Il nuovo treno “ha preso servizio ufficialmente” ieri sera dopo i test prova realizzati nel corso dell’estate dove è stato notato da molti viaggiatori. Si vesdrà spesso in stazione a Saronno visto che sarà utilizzato sulle linee che collegano Milano Cadorna con Varese/Laveno.

Nella composizione da 5 vagoni, che oggi sarà utilizzata in 5 corse, il Caravaggio ha quasi 600 posti a sedere. Ha un sistema di videosorveglianza con 50 telecamere a bordo e diversi servizi per i viaggiatori dalle prese elettriche e Usb per la ricarica agli spazi per il deposito di passeggini e biciclette.

