SARONNO – Continua il countdown per conquistare una delle 100 magliette, in edizione limitata, che ilSaronno regala ai propri lettori per iniziare a celebrare i primi 10 anni online della nostra testata. Nella giornata di giovedì 8 settembre sarà possibile conquistare (prenotando con un whatsapp) la propria maglietta. Ovviamente bisognerà, in perfetto stile videogioco, essere più veloci degli altri lettori per ottenere una delle cento magliette (o meglio il codice che ne permetterà il ritiro).

Ma perchè questo continuo rimando ai videogiochi? Come avrete intuito c’è un richiamo nella grafica scelta per la t-shirt, diciamo nello stile. Del resto potete vederlo sulla pagina Instagram de ilSaronno dove stamattina alle 7 (siamo mattinieri si sa) abbiamo pubblicato alcuni dettagli della maglietta. Ovviamente sono scatti in bianco e nero perchè tanto il colore lo sapete tutti.

Se vi piace, se la volete sfoggiare in questa fine estate e se l’immaginate già nei vostri cassetti continuate a leggere ilSaronno e a seguire il countdown arriveranno tutti i dettagli.

