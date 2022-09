x x

SARONNO – MILANO – E’ stato vittima di un attacco cardiaco mentre seguiva, nella curva del Milan, il derby Milan – Inter giocato sabato sera a San Siro. Fortunatamente a poca distanza c’era il personale della Croce Rossa di Saronno che è intervenuto con rapidità ed efficacia e, usando il defibrillatore, ha stabilizzato le condizioni dell’uomo poi aiutato dal personale medico dello stadio e quindi portato al pronto soccorso.

Nell’ambito della gestione della sicurezza dello stadio Meazza vieneprevista la presenza di soccorritori nei diversi settori dello stadio. Tra questi anche quello messo a disposizione dal Comitato Croce Rossa di Saronno impegnato sia in occasione delle partite di calcio sia per grandi eventi come concerti o spettacoli. Sabato il team saronnese presidiava un settore della curva milanista dove poco prima della fine del primo tempo alcuni tifosi hanno attirato la loro attenzione. Accorsi sul posto hanno trovato un 55enne a terra con un tifoso impegnato in un messaggio cardico.

Il personale non ha perso tempo ha allertato il personale medico che presidia la struttura e nel frattempo ha collegato il defibrillatore all’uomo. Dopo la scarica hanno, come prevedono le procedure, ripreso il massaggio. In questa fase l’uomo ha ripreso i sensi. Stabile almeno per essere trasportato è stato portato all’infermieria dell’impianto e quindi all’ospedale per le cure del caso. Per i soccorritori, nel debriefing che segue ogni emergenza hanno ottenuto il ringraziamento e plauso del personale medico per il tempestivo, corretto e provvidenziale intervento.

