SARONNO – Derby di Coppa Provincia in Terza categoria, al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo i sempre numerosissimi tifosi della Frazione calcistica Dal Pozzo ci sono arrivati in corteo, con bandiere e canti: una sessntina di persone che non sono dunque assolutamente passate inosservate nella zona fra il centro ed il campo sportivo, dove in molti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stessa accadendo. Erano loro, diretti nell’impianto saronnese dove dalle 20.45 affrontano l’Amor sportiva. Primo appuntamento ufficiale della stagione, partita sempre sentitissima del “calcio minore”, e che promette divertimento.

(foto archivio: i tifosi della Frazione calcistica Dal Pozzo)

07092022