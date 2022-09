x x

SARONNO – Domenica, lunedì e martedì sono le serate in cui i saronnesi ma anche molti caronnesi si sono trovati a fare i conti con il problema dei cattivi odori che ha caratterizzato l’estate saronnese. Un odore tanto intenso da rendere difficile tenere le finestre aperte con evidenti problemi sul fronte della gestione del caldo.

Le segnalazioni dei saronnesi e dei caronnesi ha attivato Arpa Lombardia che ha trovato l’origine della puzza, un’azienda nella zona di Saronno Sud ed attivato controlli e sopralluoghi realizzati in collaborazione con la polizia locale. Si sono attivate anche le Amministrazioni caronnese e saronnese per cercare di dare delle risposte ai cittadini che però ora vorrebbero anche provvedimenti concreti che portino a dei risultati.

La situazione è particolarmente critica in tutta la zona sud della città da via Grieg a via Piave ma l’odore si sente anche nella zona di Caronno Pertusella più vicina alla zona industriale saronnese.

