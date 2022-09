x x

UBOLDO – Caro bollette, la Lu-ve Group di Uboldo ha deciso di regalare 1000 euro ad ognuno dei suoi dipendenti. L’azienda, che fattura più di 400 milioni di euro e che è attiva nel settore della produzione di impianti per la refrigerazione, ha dunque varato questa iniziativa a favore dei propri addetti, per contrastare l’aumento dei costi per le bollette di luce e gas.

La buona notizia è stata già comunicata ai dipendenti: a sostegno di questa iniziativa la Lu-ve ha messo a disposizione una somma adeguata, ovvero 3 milioni di euro. I soldi sono destinati a tutti i dipendenti, ne riceveranno 500 nella busta paga di settembre, 300 per servizi welfere e 200 sotto forma di buoni carburante. In Italia la Lu-ve dà lavoro a 1300 persone.

