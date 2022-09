x x

SARONNO – “Il pre e il post scuola sarà presente in tutti gli istituti scolastici cittadini anche se non si è raggiunto il numero minimo degli iscritti e quindi con un contributo dell’Amministrazione comunale”. Sono le parole con cui l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò affronta un tema del servizio pre e post scuola essenziali per molte famiglie saronnesi per “sincronizzare” gli orari dei genitori con quelli dei bimbi.

Negli ultimi giorni il servizio era stato al centro dell’appello delle famiglie, rilanciato da Azione Saronno, preoccupate che il servizio non venisse attivato in quei plessi scolastici in cui non si era raggiunto il numero minimo necessario perchè gli iscritti coprissero i costi.

“Abbiamo fatto una prima finestra di adesioni al termine dell’anno scolastico – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò – e poi un’altra a fine agosto in modo da dare alle famiglie il modo di valutare la situazione al meglio. Al momento risultano iscritti 145 studenti al pre scuola e 150 al post scuola. In alcuni istituti non c’era effettivamente il numero minimo di adesioni per attivare il servizio ma abbiamo deciso di garantirlo lo stesso con fondi comunali. Come avvenuto l’anno scorso“.

