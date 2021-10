x

x

SARONNO – Da lunedì 4 ottobre tutti i plessi scolastici del territorio offriranno i servizi di pre scuola e post scuola.

All’avvio del nuovo anno didattico, l’Amministrazione saronnese è stata in grado di attivare i due servizi in quattro plessi delle primarie (la Pizzigoni, la Damiano Chiesa, la San Giovanni Bosco e la Rodari): purtroppo, infatti, alla Ignoto Militi e alla Vittorino da Feltre non era stato possibile raggiungere il numero minimo di iscritti richiesto dal regolamento.

“Vista l’importanza dei servizi scolastici extra-orario didattico per la gestione del tempo da parte di molte famiglie – spiega una nota arrivata dal palazzo municipale – l’Amministrazione Airoldi ha lavorato per poter arrivare ad una soluzione che consentisse di attivare anche per i pochi bambini il servizio e da lunedì si può dunque partire”.

In totale, in città il pre scuola riguarda 107 alunni e il post scuola 77.

“Abbiamo così – ha concluso l’assessore Musarò a latere di un incontro con la stampa – voluto attivare il servizio, nel pieno rispetto delle normative anticovid, per tutte le famiglie che ne avessero fatto richiesta”.